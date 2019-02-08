2019-02-08T08:31:50+03:00
Происшествия

На трассе в Тульской области минивэн въехал в препятствие: есть пострадавший

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и "скорая"
Мария ВЛАСОВА
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8 февраля на 145 км трассы М-2 "Крым" минивэн "Хендай Гранд Старекс" совершил наезд на препятствие. Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 06:39.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Есть пострадавший.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 3 человек личного состава и 1 единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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