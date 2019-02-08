В Туле пройдет флешмоб, посвященный переходу на цифровое телевидение
К участию в мероприятии приглашаются все желающие
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9 февраля на площади Ленина пройдет масштабный флешмоб, посвященный переходу на цифровое телевидение.
В 12:00 участники флешмоба в брендированных жилетках и с табличками в руках сложат огромное изображение - фирменную бабочку РТРС с логотипами 20 каналов двух мультиплексов.
К участию в мероприятии приглашаются все желающие, сообщает администрация города.
ИСТОЧНИК KP.RU