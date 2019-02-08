2019-02-08T08:16:10+03:00
Общество

В Туле пройдет флешмоб, посвященный переходу на цифровое телевидение

К участию в мероприятии приглашаются все желающие
Мария ВЛАСОВА
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9 февраля на площади Ленина пройдет масштабный флешмоб, посвященный переходу на цифровое телевидение.

В 12:00 участники флешмоба в брендированных жилетках и с табличками в руках сложат огромное изображение - фирменную бабочку РТРС с логотипами 20 каналов двух мультиплексов.

К участию в мероприятии приглашаются все желающие, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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