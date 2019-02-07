СЕГОДНЯ 16:13 2019-02-07T16:33:12+03:00

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В Большой Туле ведется строительство нового современного полигона ТКО. Его возведение началось в декабре 2018 года.

Площадь нового полигона захоронения отходов – 28 Га, срок использования – 22 года. На начальном этапе получены все необходимые согласования, пройдена экологическая экспертиза.

Строительство всей инфраструктуры полигона ТКО предусмотрено в три этапа. Срок ввода первой очереди, которая включает в себя первую карту захоронения отходов площадью 7 Га, - 1 июля 2019 года. Объект будет оснащен искусственной гидроизоляцией и дренажной системой отвода фильтрата, локальными очистными сооружениями.

В перспективе рядом с площадкой полигона ввести в эксплуатацию современный производственно-технический комплект по обращению с отходами.

ИСТОЧНИК KP.RU