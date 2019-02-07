2019-02-07T15:54:28+03:00
Происшествия

В Тульской области женщина задушила приятельницу проводом и сожгла в костре

Следователь направил в суд ходатайство об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу
Мария ВЛАСОВА
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Следственный отдел по г. Узловая СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

5 февраля в следственный отдел поступил материал проверки по факту безвестного исчезновения 60-летней женщины. Жительница Узловой в конце июня 2018 года уехала из дома на такси и не вернулась.

В следственном отделе было возбуждено уголовное дело. На первоначальном этапе предварительного расследования было установлено, что в ночь с 17 на 18 июня женщина вместе со знакомой выпивали на террасе одного из домов в Узловой. Вскоре они поссорились. Женщина набросила электрический провод на шею потерпевшей и задушила ее.

После этого она сожгла тело в костре, разведенном на придомовой территории. Останки выбросила в поле.

Причастной к убийству оказалась 44-летняя женщина. После допроса ей предъявили обвинение в совершении преступления. Следователь направил в суд ходатайство об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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