В Тульской области женщина задушила приятельницу проводом и сожгла в костре
Следственный отдел по г. Узловая СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
5 февраля в следственный отдел поступил материал проверки по факту безвестного исчезновения 60-летней женщины. Жительница Узловой в конце июня 2018 года уехала из дома на такси и не вернулась.
В следственном отделе было возбуждено уголовное дело. На первоначальном этапе предварительного расследования было установлено, что в ночь с 17 на 18 июня женщина вместе со знакомой выпивали на террасе одного из домов в Узловой. Вскоре они поссорились. Женщина набросила электрический провод на шею потерпевшей и задушила ее.
После этого она сожгла тело в костре, разведенном на придомовой территории. Останки выбросила в поле.
Причастной к убийству оказалась 44-летняя женщина. После допроса ей предъявили обвинение в совершении преступления. Следователь направил в суд ходатайство об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU