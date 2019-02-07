2019-02-07T15:44:14+03:00
Происшествия

В Тульской области посетитель кафе зарезал мужчину

Обвиняемый заключен под стражу
Мария ВЛАСОВА
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Фото: СУ СК РФ по Тульской областиФото: СУ СК РФ по Тульской области
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Ефремовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по статье «убийство».

По версии следствия, утром 3 февраля мужчина проводил время со знакомым в кафе на ул. Тульское шоссе в Ефремове. Вскоре к ним присоединились обвиняемый с сыном. Однако общение не задалось, и мужчины вышли на улицу.

В результате конфликта обвиняемый и его сын избили потерпевшего. После этого он ранил острым предметом в живот мужчину. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.

Преступление было раскрыто по «горячим следам». Подозреваемым в совершении преступления оказался 60-летний мужчина. Ему было предъявлено обвинение. Впоследствии с ним провели проверку показаний на месте, в ходе которой он продемонстрировал как наносил телесные повреждения потерпевшему.

Также была назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели и очевидцы произошедшего. Обвиняемый заключен под стражу. Сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу продолжается, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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