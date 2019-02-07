В Тульской области мужчина украл из машины магнитолу и щетку со скребком
В полиции устанавливают детали противоправной деятельности подозреваемого
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В Ясногорске мужчина разбил стекло водительской двери и украл из машины магнитолу и щетку со скребком. Злоумышленник воспользовался тем, что владелец автомобиля «ВАЗ-2114» оставил его без присмотра на несколько часов.
Нанесенный ущерб составил 6 500 рублей. К краже оказался причастен 30-летний ранее судимый местный житель. Похищенное изъято. В полиции устанавливают детали противоправной деятельности подозреваемого.
ИСТОЧНИК KP.RU