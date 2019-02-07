Туляк ударил девушку бутылкой и отобрал сумку с деньгами
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой»
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Туляк ударил 19-летнюю девушку стеклянной бутылкой и отобрал сумку с деньгами. Злоумышленник подкараулил свою жертву вечером в подъезде многоквартирного дома на ул. Пролетарской. Нанесенный ущерб составил 900 рублей.
Полицейские установили личность и местонахождения злоумышленника. К нападению оказался причастен 32-летний безработный ранее судимый мужчина, живущего в соседнем доме. У него изъято похищенное. Подозреваемый задержан. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой».
ИСТОЧНИК KP.RU