В Тульской области в ДТП с участием «Renault» и «Mitsubishi» погибла женщина

СЕГОДНЯ 11:19 2019-02-07T11:19:47+03:00

По предварительным данным, она не справилась с управлением

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6 февраля в 17.25 на 127 км дороги «Кашира-Серебряные Пруды-Кимовск–Узловая» Веневского района произошло ДТП. 47-летняя женщина на автомобиле «Renault Symbol» выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулась с автомобилем «Mitsubishi ASX», под управлением 39-летнего мужчины.

По предварительным данным, женщина не справилась с управлением. В результате ДТП водитель автомобиля «Mitsubishi», получил различные травмы. После оказания помощи медики отпустили его домой. Женщина, управлявшая автомобилем «Renault», от полученных травм скончалась на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU