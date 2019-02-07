В Тульской области за решетку отправился 20-летний педофил

СЕГОДНЯ 10:04 2019-02-07T10:04:20+03:00

Суд назначил ему 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима

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Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 20-летнему жителю Новомосковска. Молодой человек признан виновным в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетней.

Днем 4 сентября 2018 года пьяный житель Новомосковска проводил время с 15-летней и 14-летней девочками. Вскоре он схватил за руку 15-летнюю знакомую и, подавляя ее сопротивление, сдавил ее шею руками. После этого совершил в отношение нее насилие.

Девочка сопротивлялась и кричала. Услышав голоса из лесополосы, молодой человек поднялся, ударил потерпевшую по лицу и убежал.

На этапе предварительного расследования обвиняемый находился под стражей. Суд назначил ему 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 2 года.

Также в ходе предварительного расследования уголовного дела осужденному было предъявлено обвинение по статье «склонение к употреблению наркотических веществ в отношении двух лиц, совершенное в отношении несовершеннолетнего». В тот же день он предлагал девочкам попробовать наркотики.

В этой части осужденный признан судом невиновным в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU