В Тульской области пожарные из огня спасли 11 человек

СЕГОДНЯ 09:42 2019-02-07T09:46:45+03:00

Изменить размер текста: A A

6 февраля в п. Бородинский Киреевского района загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 18:23.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. По прибытии через 2 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано еще через 4 минуты.

Специалисты звена газодымозащитной службы по лестничному маршу с применением спасательных устройств дыхательных аппаратов спасли 11 человек, в том числе 2 детей.

В результате происшествия в комнате сгорела мебель, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 4 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU