В Тульской области столкнулись грузовик и микроавтобус
В ДТП пострадали люди
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6 февраля на 198 км трассы М-4 "Дон" столкнулись микроавтобус "Форд Транзит" и грузовой автомобиль "Вольво". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 19:45.
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Есть пострадавшие.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники, сообщили в ведомстве.
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
ИСТОЧНИК KP.RU