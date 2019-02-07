В Тульской области столкнулись грузовик и микроавтобус

СЕГОДНЯ 09:13 2019-02-07T09:17:05+03:00

В ДТП пострадали люди

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6 февраля на 198 км трассы М-4 "Дон" столкнулись микроавтобус "Форд Транзит" и грузовой автомобиль "Вольво". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 19:45.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Есть пострадавшие.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники, сообщили в ведомстве.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU