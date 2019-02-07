На трассе в Тульской области не поделили дорогу несколько автомобилей: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 08:53 2019-02-07T08:53:13+03:00

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ГИБДД и "скорая"

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6 февраля на 115 км трассы М-2 "Крым" столкнулись несколько автомобилей. Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 21:59.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь. Есть пострадавшие.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU