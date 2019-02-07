В Туле на лестничной клетке многоэтажки сгорел мусор
6 февраля в Туле на ул. Пушкинской произошел пожар в подъезде жилого дома. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера службы спасения в 23:45.
На место ЧП незамедлительно выехали 3 пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 5 минут.
В результате происшествия сгорел мусор на лестничной клетке девятого этажа под люком. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 4 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU