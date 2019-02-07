В Тульской области полыхающий дом тушили пожарные и добровольцы

СЕГОДНЯ 08:25 2019-02-07T08:26:09+03:00

В результате происшествия никто не пострадал

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7 февраля в д. Прилесье Узловский район загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:01.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета и добровольная пожарная команда "СПК им. Ленина". По прибытии через 11 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 9 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 19 человек и 5 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU