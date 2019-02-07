2019-02-07T08:16:06+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Каминского горящий дом тушили 24 человека

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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7 февраля в Туле на ул. Каминского загорелся двухэтажный дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:55.

На место происшествия незамедлительно выехали шесть пожарных расчетов и автолестница для работ на верхних этажах здания. По прибытии через 9 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 11 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. Сгорела и обрушилась кровля, прогорело потолочное перекрытие, выгорел коридор на втором этаже. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 24 человека и 7 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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