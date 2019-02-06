2019-02-06T16:45:22+03:00
Общество

Порог заболеваемости гриппом среди взрослого населения Тульской области превышен на 4%

В разрезе других возрастных групп заболеваемость ниже порога
Виктория ЯКУШИНА
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С 28 января по 3 февраля 2019 года, в Тульской области было зафиксировано 7 452 случая гриппа и ОРВИ, а это ниже эпидемического порога на 7 %, но выше уровня заболеваемости предыдущей недели на 34%. Среди взрослых порог заболеваемости превышен на 4%. В разрезе других возрастных групп заболеваемость ниже порога.

В областном центре за неделю зарегистрировали 3 864 случая заболеваний. Это ниже порога на 11%. Рост относительно предыдущей недели - 39%. Порог заболеваемости среди взрослых превышен на 11%. В разрезе других возрастных групп - ниже порога.

В регионе циркулируют вирусы не гриппозной этиологии и вирусы гриппа типа А.

Из-за высокой заболеваемости частично приостановлен образовательный процесс в 34 классах 14 школ и 4 группах 3 детских садов.

В связи с превышением эпидемического порога заболеваемости среди взрослого населения Управлением Роспотребнадзора введены ограничительные мероприятия на эпидзначимых объектах, включая ГУЗы и образовательные учреждения, ограничен допуск посетителей в стационары, введено максимальное обслуживание больных на дому, масочный режим, активизирована работа по проведению утренних фильтров в образовательных учреждениях, увеличена кратность влажных уборок в учреждениях с применением дезинфицирующих средств и т.д.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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