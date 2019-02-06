2019-02-06T16:37:31+03:00
Общество

Строительство комплекса с ледовой ареной на территории стадиона "Штамп" обещают завершить в начале 2020 года

В настоящее время все работы по возведению комплекса ведутся в соответствии с графиком
Виктория ЯКУШИНА
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Строительство ледовой арены и универсального спортивного зала на территории стадиона «Штамп» обсудили на совещание председательством главы администрации Тулы Евгения Авилова.

Напомним, что на территории стадиона «Штамп» в тульском Заречье будет построен многофункциональный комплекс с ледовой ареной. Инвестором и застройщиком является компания «Айс-Строй Тула».

На сегодняшний день завершены работы по демонтажу ветхих зданий и сооружений, установлено ограждение объекта, забиты сваи, решается вопрос по подключению электроэнергии.

Все работы ведутся в соответствии с графиком. Завершить строительство планируется в первом квартале 2020 года.

По итогам совещания глава администрации Тулы Евгений Авилов дал ряд поручений и отметил, что необходимо соблюдать сроки выполнения работ на всех этапах возведения объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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