2019-02-06T15:06:20+03:00
Общество

В Тульской области внесли изменения в региональный закон о недропользовании

Виктория ЯКУШИНА
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Глава региона Алексей Дюмин подписал Закон Тульской области «О внесении изменений в Закон Тульской области «О недропользовании». Такая мера принята для приведения документа в соответствие с федеральным законом.

До 1 января 2020 года садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) и (или) огороднические некоммерческие товарищества (ОНТ) не обязаны получать лицензию на добычу подземной воды для хозяйственно-бытовых нужд. После наступления этой даты определено, что основанием возникновения права пользования недрами является решение органа исполнительной власти области, уполномоченного в сфере недропользования - министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.

Кроме того Законом установлено, что порядок принятия решения органом исполнительной власти области, уполномоченным в сфере недропользования о предоставлении права пользования участком недр местного значения для целей хозяйственно-бытового водоснабжения СНТ и (или) ОНТ, и порядок добычи подземных вод устанавливаются правительством области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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