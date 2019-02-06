В Туле проверили кровли многоквартирных домов

СЕГОДНЯ 14:58 2019-02-06T14:58:11+03:00

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5 февраля 2019 года, в Туле специалисты всех городских округов прошли по адресам, с которых поступили жалобы туляков на протечки.

Так, в Привокзальном округе прошла проверка по 19 многоквартирным домам. В них были установлены факты протекания кровель. Больше всего протечек выявлено на домах, которые обслуживают УК «Жилцентр», «Домовой», «Вертикаль», «Домсервис». Всем управляющим компаниями поручено выполнить работы по очистке кровель от снега и наледи.

В Центральном округе проверки прошли по 12 МКД, на которые поступили жалобы по протечке кровель. Дома обслуживаются УК «Платоновский лес», «Строймакс», «Южная», «Центральная», «РЭМС».

В Пролетарском округе на предмет течи было обследовано 12 кровель. Дома обслуживают УК «РЭМС» и «Восход», «Арсенал». Управляющим компаниям даны поручения завтра очистить кровли от снега.

В Зареченском округе обследованы кровли в 25 многоквартирных домах. Протечки выявлены по пяти адресам. МКД обслуживаются УК «Орион», «Восход», «Тульская городская управляющая компания».

В Советском округе течи кровель установлены по 17 адресам. Нарушения выявлены в МКД, которые обслуживаются управляющими компаниями «Восход», «Альянс», «Проспект» и «Центральный».

Весь перечень МКД направлен в управление по административно-техническому надзору для проведения проверки в рамках муниципального жилищного контроля. Сотрудники УАТН вместе с УК выйдут на дома. При подтверждении фактов протечек коммунальщикам будут выданы предписания на устранение нарушений.

Проводить текущий ремонт кровель обязаны управляющие компании. В зависимости от сложности необходимых работ, для УК определят срок, в течение которого ремонт должен быть проведен. При невыполнении предписания материалы передадут для дальнейшего разбирательства в ГЖИ.

ИСТОЧНИК KP.RU