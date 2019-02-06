2019-02-06T13:14:09+03:00
Происшествия

В Туле продавец-кассир супермаркета поймана на мошенничестве

Стражи порядка выясняют все детали произошедшего
Виктория ЯКУШИНА
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Необычный случай мошенничества зафиксирован полицией в Советском округе Тулы. Подозревается продавец-кассир сетевого супермаркета.

Как выяснилось, женщина пробивала товары покупателям по полной стоимости, а после, используя купоны на скидку, фактически оформляла покупку по сниженной цене.

Таким образом, женщина обманным путем завладела 13 тысячами рублей.

Преступление выявили руководители торговой точки и обратились в полицию.

Сейчас стражи порядка проводят мероприятия по выяснению всех деталей произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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