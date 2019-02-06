В Туле продавец-кассир супермаркета поймана на мошенничестве
Стражи порядка выясняют все детали произошедшего
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Необычный случай мошенничества зафиксирован полицией в Советском округе Тулы. Подозревается продавец-кассир сетевого супермаркета.
Как выяснилось, женщина пробивала товары покупателям по полной стоимости, а после, используя купоны на скидку, фактически оформляла покупку по сниженной цене.
Таким образом, женщина обманным путем завладела 13 тысячами рублей.
Преступление выявили руководители торговой точки и обратились в полицию.
Сейчас стражи порядка проводят мероприятия по выяснению всех деталей произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU