В Туле продавец-кассир супермаркета поймана на мошенничестве

СЕГОДНЯ 13:07 2019-02-06T13:14:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Необычный случай мошенничества зафиксирован полицией в Советском округе Тулы. Подозревается продавец-кассир сетевого супермаркета.

Как выяснилось, женщина пробивала товары покупателям по полной стоимости, а после, используя купоны на скидку, фактически оформляла покупку по сниженной цене.

Таким образом, женщина обманным путем завладела 13 тысячами рублей.

Преступление выявили руководители торговой точки и обратились в полицию.

Сейчас стражи порядка проводят мероприятия по выяснению всех деталей произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU