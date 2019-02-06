В Алексине "ВАЗ" протаранил "Шкоду"

СЕГОДНЯ 11:41 2019-02-06T11:42:14+03:00

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5 февраля 2019 года, в 20:35 на улице Генерала Короткова города Алексина Тульской области произошло ДТП.

51-летний мужчина на «ВАЗ 21093», при выезде с прилегающей к дороге территории, не уступил двигающемуся по главной 33-летнему мужчине на автомобиле «Skoda Oktavia» и столкнулся с ним.

В результате ДТП в Тульской области пострадал водитель автомобиля «Skoda», который после оказания медицинской помощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU