В Алексине "ВАЗ" протаранил "Шкоду"
Пострадал мужчина
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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5 февраля 2019 года, в 20:35 на улице Генерала Короткова города Алексина Тульской области произошло ДТП.
51-летний мужчина на «ВАЗ 21093», при выезде с прилегающей к дороге территории, не уступил двигающемуся по главной 33-летнему мужчине на автомобиле «Skoda Oktavia» и столкнулся с ним.
В результате ДТП в Тульской области пострадал водитель автомобиля «Skoda», который после оказания медицинской помощи был отпущен.
ИСТОЧНИК KP.RU