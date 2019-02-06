В Туле "накрыли" домашнюю нарколабораторию: создателям грозит до 20 лет колонии
Сотрудниками полиции Тульской области поймана преступная группа.
Как выяснилось, ее участники - 28-летний и 25-летний Щекинского района - изготавливали амфетамин, а после его продавали.
Они организовали нарколабораторию в квартире, где проживал один из них. Все необходимые ингредиенты для изготовления наркотика приобретались в Москве. Товар мужчины распространяли лично, «из рук в руки».
У подозреваемых изъяли амфетамин и марихуану в крупном размере, а также необходимое оборудование для изготовления психотропных веществ, компоненты и прекурсоры.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Мужчинам грозит до 20 лет колонии.
В отделе МВД выясняют все детали и обстоятельства незаконной деятельности задержанных.
В Туле "накрыли" домашнюю нарколабораторию: создателям грозит до 20 лет колонии.
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
ИСТОЧНИК KP.RU