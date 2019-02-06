2019-02-06T11:36:53+03:00
Происшествия

В Туле "накрыли" домашнюю нарколабораторию: создателям грозит до 20 лет колонии

Выясняются все детали и обстоятельства незаконной деятельности задержанных [фото, видео]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской областиФото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
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Сотрудниками полиции Тульской области поймана преступная группа.

Как выяснилось, ее участники - 28-летний и 25-летний Щекинского района - изготавливали амфетамин, а после его продавали.

Они организовали нарколабораторию в квартире, где проживал один из них. Все необходимые ингредиенты для изготовления наркотика приобретались в Москве. Товар мужчины распространяли лично, «из рук в руки».

У подозреваемых изъяли амфетамин и марихуану в крупном размере, а также необходимое оборудование для изготовления психотропных веществ, компоненты и прекурсоры.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

Мужчинам грозит до 20 лет колонии.

В отделе МВД выясняют все детали и обстоятельства незаконной деятельности задержанных.

В Туле "накрыли" домашнюю нарколабораторию: создателям грозит до 20 лет колонии.

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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