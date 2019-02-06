Жительница Тульской области похитила более 300 тысяч у собутыльницы
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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Полицейские в городе Киреевске задержали подозреваемую в совершении кражи.
Иницидент произошел, когда похитительница была в гостях у знакомой 52-летней местной жительницы. В ходе пьянки подозреваемая узнала, что у хозяйки квартиры хранится крупная сумма денег.
В результате, 34-летняя безработная ранее судимая гостья похитила 320 тысяч рублей.
Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась к полицейским.
Сотрудники отдела МВД России по Киреевскому району выяснили местонахождение предполагаемой злоумышленницы. Она призналась в содеянном.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU