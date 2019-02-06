В Тульской области в гараже сгорел "ВАЗ"
Кровля строения частично обгорела
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
5 февраля в п. Куркино на ул. Октябрьской загорелся гараж и автомобиль "ВАЗ-2107". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 15:30.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 5 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Автомобиль сгорел. Частично обгорела кровля. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU