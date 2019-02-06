В Тульской области в гараже сгорел "ВАЗ"

СЕГОДНЯ 09:56 2019-02-06T09:56:22+03:00

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5 февраля в п. Куркино на ул. Октябрьской загорелся гараж и автомобиль "ВАЗ-2107". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 15:30.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 5 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Автомобиль сгорел. Частично обгорела кровля. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU