2019-02-06T09:25:50+03:00
Происшествия

В Туле на ул. 6-ой Солнечный проезд сгорели гараж и иномарка

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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5 февраля в Туле на ул. 6-ой Солнечный проезд загорелись гараж и автомобиль "Тойота Прада". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 18:01.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 5 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. У автомобиля выгорел моторный отсек, оплавилась торпеда и сгорело колесо. В гараже обгорела деревянная обшивка стен и потолка. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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