За 2018 год число обращений туляков на портал Госуслуг увеличилось вдвое

СЕГОДНЯ 09:03 2019-02-06T09:04:24+03:00

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За 2018 год количество пользователей портала Госуслуг в Тульском регионе увеличилось почти на 140 тысяч человек и сегодня составляет свыше 760 тысяч жителей Тулы и области. Согласно данным статистики ситуационного центра Минкомсвязи России, фактический показатель доли граждан старше 14 лет, зарегистрированных в ЕСИА, в Тульской области составляет 90,5%. Это один из самых высоких показателей по России.

Всего в 2018 году через портал Госуслуг жители региона заполнили и отправили более 366 тысяч электронных форм заявлений на получение государственных услуг, что более чем в два раза превышает показатели предыдущего года – 179,5 тыс. Самой популярной услугой стала возможность получения информации о состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде России – более 107 тысяч запросов.

Подтверждением основного вида экономической деятельности страхователя воспользовались почти 16 тыс. раз. Около 15 тыс. услуг было оказано по замене водительского удостоверения. Свыше 14 тысяч заявок поступило на оформление загранпаспорта нового поколения и примерно столько же – на включение избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации.

Объем платежей через Портал по региону почти вдвое превысил показатели прошлого года и составил 353,9 млн рублей. В 2017 году этот показатель равнялся 184,1 млн рублей. В 2018 году пользователи портала Госуслуг оплатили государственные пошлины — на 121,3 млн рублей, налоговые задолженности почти на 126,9 млн рублей, штрафы — на 74,7 млн рублей, судебные задолженности — на 30,9 млн рублей.

Востребованность реализованного в декабре 2017 года сервиса «Мультиоплата» также растет. Доля мультиплатежей в Тульской области от общей суммы оплат через портал Госуслуги составляет 15,4% и превышает 82,2 млн рублей. За 2018 год возможностью погашения одним платежом сразу нескольких автоштрафов, налоговых или судебных задолженностей туляки воспользовались более 67,3 тыс. раз.

В целом по России за 2018 год число пользователей портала Госуслуг увеличилось на 21 млн и составляет 86 млн. Количество посещений Портала возросло более чем на 30% и достигло 582 млн. В среднем ежедневно на www.gosuslugi.ru заходили 1,6 млн пользователей.

Совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций за эксплуатацию и развитие инфраструктуры электронного правительства отвечает ПАО «Ростелеком» в рамках реализации государственной программы «Информационное общество (2017-2030 гг.)» и в соответствии с Распоряжением Правительства №812-р от 28.04.2017. Технологическим партнером проекта выступает АО «РТ Лабс».

ИСТОЧНИК KP.RU