2019-02-06T08:55:10+03:00
Происшествия

В Туле столкнулись "Лада Приора" и "Тойота Камри": четверо пострадавших

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

5 февраля на Красноармейском проспекте столкнулись "Лада Приора" и "Тойота Камри". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 16:24.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

В ДТП пострадали три пешехода и один водитель. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тульской области в гараже сгорел "ВАЗ"
В Туле на Красноармейском проспекте наледь пробила крышу иномарки
В Туле на ул. 6-ой Солнечный проезд сгорели гараж и иномарка
За 2018 год число обращений туляков на портал Госуслуг увеличилось вдвое
В Большой Туле полыхал блок сараев
В Туле на Красноармейском проспекте горящую "Шкоду" тушили 11 пожарных
В тульском поселке Плеханово ночью сгорел "Мерседес"
Экспорт продукции АПК Тульской области оценивается в 126 млн долларов
В тульском поселке Ленинский сын забил до смерти мать
Тульская область намерена в 2,5 раза увеличить экспорт в сфере АПК
Двое туляков пойдут под суд за кражу продуктов, колес и пистолета
Туляков предупреждают о понижении температуры воздуха до семи градусов
В Туле пьяный водитель "Лады" въехал в припаркованный "ГАЗ"
На трассе в Тульской области пенсионерка угодила под колеса иномарки
В Тульской области сотрудники ДПС помогли с ремонтом и не дали замерзнуть водителю грузовика, у которого лопнуло колесо