В Туле столкнулись "Лада Приора" и "Тойота Камри": четверо пострадавших
Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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5 февраля на Красноармейском проспекте столкнулись "Лада Приора" и "Тойота Камри". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 16:24.
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
В ДТП пострадали три пешехода и один водитель. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
ИСТОЧНИК KP.RU