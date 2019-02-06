В Туле столкнулись "Лада Приора" и "Тойота Камри": четверо пострадавших

СЕГОДНЯ 08:53 2019-02-06T08:55:10+03:00

Изменить размер текста: A A

5 февраля на Красноармейском проспекте столкнулись "Лада Приора" и "Тойота Камри". Сообщение о ДТП поступило на телефон службы спасения в 16:24.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

В ДТП пострадали три пешехода и один водитель. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU