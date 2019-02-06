В Большой Туле полыхал блок сараев
Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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6 февраля в п. Ленинский на ул. Гагарина загорелись сараи. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 01:39.
На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться в 02:03.
В результате происшествия никто не пострадал. Сараи сгорели. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 4 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU