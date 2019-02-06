В Большой Туле полыхал блок сараев

СЕГОДНЯ 08:46 2019-02-06T08:47:24+03:00

Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить

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6 февраля в п. Ленинский на ул. Гагарина загорелись сараи. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 01:39.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться в 02:03.

В результате происшествия никто не пострадал. Сараи сгорели. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 4 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU