В Туле на Красноармейском проспекте горящую "Шкоду" тушили 11 пожарных

СЕГОДНЯ 08:26 2019-02-06T08:26:05+03:00

В результате происшествия никто не пострадал

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6 февраля на Красноармейском проспекте в Туле загорелся автомобиль"Шкода Октавия". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 02:35.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Выгорело багажное отделение, оплавилось лакокрасочное покрытие задней части автомобиля. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU