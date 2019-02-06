В тульском поселке Плеханово ночью сгорел "Мерседес"

СЕГОДНЯ 08:17 2019-02-06T08:44:54+03:00

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6 февраля в поселке Плеханово на ул. Заводской загорелся автомобиль"Мерседес". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:35.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострада. Однако выгорел моторный отсек и салон, оплавилось лакокрасочное покрытие, сгорели колеса автомобиля. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU