СЕГОДНЯ 16:59 2019-02-05T17:01:03+03:00

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Экспорт продукции АПК Тульской области оценивается в 126 млн долларов. Об этом сообщил глава региона в ходе рабочей встречи с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, заместителем полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Артуром Ниязметовым.

Основу экспорта тульского региона составляет готовая продукция. Это растительное масло, напитки, продукты переработки зерна, кондитерские изделия, продукция мясопереработки.

Также губернатор подчеркнул, что область добилась ведущих позиций в стране по сбору рапса и картофеля, наращивает производство мяса, молока. В Тульской области реализуется 30 инвестиционных проектов на сумму 100 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU