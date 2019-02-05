В тульском поселке Ленинский сын забил до смерти мать
Следственный отдел по Зареченскому району СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
По версии следствия, утром 2 февраля в одной из квартир дома по ул. Стадионная, 5 в поселке Ленинский мужчина поссорился с матерью и избил ее. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от полученных травм. По подозрению в совершении преступления был задержан 53-летний мужчина.
Следователи осмотрели место происшествия, в ходе которого изъяли предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу. С обвиняемым проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он продемонстрировал механизм нанесения им потерпевшей травм.
В суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU