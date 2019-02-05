2019-02-05T16:52:57+03:00
Происшествия

В тульском поселке Ленинский сын забил до смерти мать

По данному факту возбуждено уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
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Фото: СУ СК РФ по Тульской областиФото: СУ СК РФ по Тульской области
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Следственный отдел по Зареченскому району СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По версии следствия, утром 2 февраля в одной из квартир дома по ул. Стадионная, 5 в поселке Ленинский мужчина поссорился с матерью и избил ее. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от полученных травм. По подозрению в совершении преступления был задержан 53-летний мужчина.

Следователи осмотрели место происшествия, в ходе которого изъяли предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу. С обвиняемым проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он продемонстрировал механизм нанесения им потерпевшей травм.

В суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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