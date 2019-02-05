СЕГОДНЯ 16:16 2019-02-05T16:22:14+03:00

Всего в АПК Тульской области в настоящее время реализуется порядка 30 проектов на общую сумму 100 млрд рублей

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Тульская область намерена в 2,5 раза увеличить экспорт в сфере АПК. 5 февраля в Туле состоялось совещание по вопросам развития экспортного потенциала агропромышленного комплекса страны.

АПК Тульской области включает в себя порядка 1 000 сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств, более 160 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

- Мы будем наращивать объемы экспорта. Регион готов выполнить поставленную задачу и довести этот показатель до 323 млн долларов в 2024 году, - заявил Алексей Дюмин.

Выполнить задачу Тульская область планирует за счет реализации экспортно ориентированных проектов. Для этого правительство региона проводит активную инвестиционную политику. Только в прошлом году в сфере сельского хозяйства подписано 13 инвестиционных соглашений на общую сумму более 24 млрд рублей.

Всего в АПК Тульской области в настоящее время реализуется порядка 30 проектов на общую сумму 100 млрд рублей. У целого ряда из них весомый экспортный потенциал.

ИСТОЧНИК KP.RU