Двое туляков пойдут под суд за кражу продуктов, колес и пистолета

СЕГОДНЯ 15:59 2019-02-05T15:59:22+03:00

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Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 16-летнего и 19-летнего парней. Их обвиняют в кражах. 16-летнего юношу — еще и в грабеже.

17 июля 2018 года 19-летний молодой человек разбил стекло в двери палатки, после чего 16-летний подельник проник внутрь и украл продукты на 3 225 рублей. С похищенным парни скрылись с места происшествия.

Ночью 22 июля 2018 года туляки при помощи домкрата сняли с автомобиля, припаркованного на ул. Майской, колеса. Ущерб собственнику машины был оценен в 8 571 рублей.

Днем 31 июля 2018 года 16-летний парень вскрыл замок передней пассажирской двери автомобиля, а затем оба юноши проникли внутрь, откуда вытащили магнитолу и нанос для колес, причинив собственнику ущерб в 3 335 рублей.

Вечером 25 августа 2018 года обвиняемые из магазина на ул. Кутузова под предлогом покупки товара попросили продавца достать с витрины и показать газобалонный пистолет.

Продавец передала 16-летнему обвиняемому пистолет, после чего он передал его 19-летнему обвиняемому. Через некоторое время 16-летний обвиняемый вырвал из рук второго пистолет и скрылся с ним с места происшествия, причинив собственнику магазина ущерб - 5 700 рублей.

Вечером 10 ноября 2018 года пьяный 16-летний парень находился в одном из подъездов со своими знакомыми. Заметив в руках одной из девушек телефон, он вырвал его из рук, после чего оттолкнул потерпевшую в сторону, и та ударилась о стену подъезда. Таким образом, потерпевшей был причинен имущественный ущерб на сумму 4 282 рубля.

16-летний обвиняемый заключен под стражу. 19-летний подельник находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU