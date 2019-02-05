Туляков предупреждают о понижении температуры воздуха до семи градусов

СЕГОДНЯ 14:55 2019-02-05T15:00:34+03:00

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Туляков предупреждают о понижении среднесуточной температуры воздуха на 5-7 °С до минус 4-6 °С и понижение минимальной температуры воздуха на 10-12 °С до минус 8-10 °С. Изменения, по данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, жители региона ощутят в ближайшие сутки.

ГУ МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий необходимо незамедлительно сообщать в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».

ИСТОЧНИК KP.RU