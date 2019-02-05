В Туле пьяный водитель "Лады" въехал в припаркованный "ГАЗ"
В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Lada»
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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4 февраля в 19.50 на улице 9 Мая в Туле произошло ДТП. 29-летний мужчина на автомобиле «Lada Vesta» наехал на припаркованный автомобиль «ГАЗ 3302», под управлением 62-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Lada». 25-летнего молодого человека после оказания помощи медики отпустили домой. Водитель автомобиля «Lada» от прохождения медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение отказался, в отношении него был составлен соответствующий протокол.
ИСТОЧНИК KP.RU