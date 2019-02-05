На трассе в Тульской области пенсионерка угодила под колеса иномарки
Пожилая женщина с травмами различной степени тяжести была госпитализирована
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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4 февраля в 07.00 на 241 км трассы М-2 «Крым» Плавского района произошло ДТП. 47-летний мужчина сбил пешехода, 74-летнюю женщину.
Пенсионерка переходила проезжую часть дороги без световозвращающих элементов по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло на освещенном участке дороги вне населенного пункта.
Пожилая женщина с травмами различной степени тяжести была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU