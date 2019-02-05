СЕГОДНЯ 10:57 2019-02-05T10:59:44+03:00

В адрес Госавтоинспекции по Тульской области поступило письмо с благодарностью сотрудникам региональной ДПС ГИБДД

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В Тульской области сотрудники ДПС помогли с ремонтом и не дали замерзнуть водителю грузовика, у которого лопнуло колесо.

Дорожные полицейские Александр Иванушкин и Олег Соколов около 22 часов вечера на 282 км трассы М-2 «Крым» обратили внимание на грузовой автомобиль «Volvo FH», стоящий на обочине с включенным аварийным сигналом.

Как позже выяснилось, у грузовика произошел разрыв переднего левого колеса. После этого он выехал на встречную полосу, но смог удержать руль и вернулся на обочину по ходу своего движения.

В течение 2-х часов полицейские ДПС помогали водителю в ремонте: была необходима замена колеса. Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий и низкой температурой воздуха, инспекторы предлагали ему горячее питье для согрева.

ИСТОЧНИК KP.RU