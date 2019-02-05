После кражи картины из Третьяковской галереи в Тульской области проверили безопасность музеев

СЕГОДНЯ 10:39 2019-02-05T10:41:23+03:00

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В Тульской области проверили безопасность музеев и охрану музейных ценностей. Об этом говорили на оперативном совещании в правительстве региона. Отмечено, что все музеи, расположенные на территории области, охраняются.

В частности, губернатор Алексей Дюмин обратил внимание на охрану Тульского областного художественного музея, где находится коллекция из 25 тысяч экспонатов.

- Областной художественный музей круглосуточно охраняет ЧОП. Все музейные смотрители снабжены брелоками тревожной сигнализации. Во всех залах ведется видеонаблюдение. Дополнительно проработан вопрос о закупке 52 стоек и 51 каната для ограждения картин и скульптуры, а также 31 стойки с выдвижной лентой, – подчеркнула заместитель министра-директор департамента культуры Ирина Иванова.

Алексей Дюмин обратился к представителям Управления Росгвардии с просьбой проконтролировать качество работы организации, охраняющей областной музей.

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ИСТОЧНИК KP.RU