2019-02-05T10:18:16+03:00
Общество

Аварийный сброс вод в пруд в Тульской области: стекольный завод получил представление

Сброс произошел в связи с образовавшимся засором в системе канализации
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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Жители деревни Павлово сообщили о загрязнении пруда стоками Алексинского стекольного завода. Они пытались обратить внимание руководства предприятия на эту проблему, но безуспешно.

Руководитель Управления Росприроднадзора по Тульской области Инна Заботина сообщила, что факт сброса сточных вод в пруд не зафиксирован. Однако следы аварийного сброса в связи с образовавшимся засором в системе канализации присутствуют. Кроме того, заводу выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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