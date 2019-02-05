Жители Тульской области пожаловались на незаконное производство костной муки в бывшей котельной

СЕГОДНЯ 09:49 2019-02-05T10:00:27+03:00

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Жители деревни Борисово городского округа Алексина пожаловались на незаконное производство костной муки из отходов мясопереработки. Деятельность ведется с октября прошлого года в здании бывшей котельной.

Обращение было озвучено на оперативном совещании в правительстве региона. По словам жителей, очистные сооружения на предприятии отсутствуют. Отходы производства распространяют неприятный запах и загрязняют водоемы.

На совещании отмечено, что сейчас деятельность предприятия приостановлена. Проводится демонтаж оборудования. Выявлены нарушения требований ветеринарного законодательства. Составлены справки и направлены в Алексинскую межрайонную и Тульскую природоохранную прокуратуры для принятия мер.

По результатам исследования проб в сточной воде зафиксировано наличие загрязняющих веществ. Выявлены нарушения требований земельного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Алексей Дюмин поручил главе администрации Алексина следить за тем, чтобы предприятие не возобновило свою деятельность до устранения всех выявленных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU