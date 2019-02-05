В южной части Тулы восстановили водоснабжение
Работы на Масловско-Песоченском водозаборе завершены
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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В южной части Тулы восстановили водоснабжение. В 00.00 завершены аварийно-восстановительные работы на Масловско-Песоченском водозаборе. По данным на 5 января 6.00 промывка системы завершена, давление в системе в норме.
Напомним, 4 января на Масловско-Песоченском водозаборе произошел порыв трубы диаметром 700 мм. В зону пониженного давления попали три городских округа: Советский, Центральный, Привокзальный.
ИСТОЧНИК KP.RU