СЕГОДНЯ 08:52 2019-02-05T08:55:33+03:00

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В южной части Тулы восстановили водоснабжение. В 00.00 завершены аварийно-восстановительные работы на Масловско-Песоченском водозаборе. По данным на 5 января 6.00 промывка системы завершена, давление в системе в норме.

Напомним, 4 января на Масловско-Песоченском водозаборе произошел порыв трубы диаметром 700 мм. В зону пониженного давления попали три городских округа: Советский, Центральный, Привокзальный.

ИСТОЧНИК KP.RU