В Тульской области горящий дом тушили восемь пожарных
Причина пожара устанавливается
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4 февраля в с. Липово Щекинского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 14:54.
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 16 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.
В результате происшествия в комнате сгорела мебель. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU