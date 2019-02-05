2019-02-05T08:30:52+03:00
Происшествия

В Тульской области горящий дом тушили восемь пожарных

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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4 февраля в с. Липово Щекинского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 14:54.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 16 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия в комнате сгорела мебель. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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