В Туле на ул. Оружейной на мужчину упала наледь: СК проводит проверку
В Привокзальном районе г. Тулы проводится доследственная проверка по факту травмирования мужчины в результате падения на него наледи
Вечером 4 февраля около дома по ул. Оружейной, 1 В в Туле произошло ЧП. На мужчину с крыши упала наледь.
В следственном отделе незамедлительно организовано проведение проверки данной информации. Следователи провели осмотр происшествия, также устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего, управляющая компания, ответственная за содержание данного дома.
По предварительной информации, пострадавшим является 44-летний мужчина. По результатам обращения в больницу ему поставлен диагноз - ушиб спины.
ИСТОЧНИК KP.RU