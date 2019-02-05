В Туле на ул. Оружейной на мужчину упала наледь: СК проводит проверку

СЕГОДНЯ 08:14 2019-02-05T08:14:14+03:00

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В Привокзальном районе г. Тулы проводится доследственная проверка по факту травмирования мужчины в результате падения на него наледи

Вечером 4 февраля около дома по ул. Оружейной, 1 В в Туле произошло ЧП. На мужчину с крыши упала наледь.

В следственном отделе незамедлительно организовано проведение проверки данной информации. Следователи провели осмотр происшествия, также устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего, управляющая компания, ответственная за содержание данного дома.

По предварительной информации, пострадавшим является 44-летний мужчина. По результатам обращения в больницу ему поставлен диагноз - ушиб спины.

ИСТОЧНИК KP.RU