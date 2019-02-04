Какие тульские УК не убирают дворы от снега и наледи

СЕГОДНЯ 16:58 2019-02-04T17:00:02+03:00

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В Туле обследовали 1 015 придомовых территорий МКД. Инспекторы УАТН выявили 213 нарушений правил благоустройства, в том числе по неудовлетворительной расчистке от снега и наледи дворов - 121 нарушение.

Лидерами по неудовлетворительной уборке стали Альянс – 35 нарушений, Арсенал – 19 нарушений, Новый квартал – 4 нарушения, Восход – 4 нарушения, РЭМС – 5 нарушений, Орион – 3 нарушения, др. Выдано 121 требование, из них 73 исполнено, 48 не исполнено в срок, направлены уведомления на составление протоколов.

Составлено 15 протоколов, в том числе Новый квартал – 4 протокола, Восход – 3 протокола, Тульское УЖКХ – 3 протокола, Альянс – 2 протокола, Домовой – 2 протокола, Вертикаль – 1 протокол.

Кроме того, по неудовлетворительной очистке кровель от снега и сосулек выявлено 92 нарушения. Нарушителями названы УК Восход – 6 нарушений, Арсенал – 2 нарушения, Альянс – 2 нарушения, Проспект – 2 нарушения, Ваш дом – 2 нарушения, СтройМакс – 2 нарушения, Домсервис – 2 нарушения, Чистый город – 2 нарушения и др.

ИСТОЧНИК KP.RU