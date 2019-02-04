В ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет «Открытая лабораторная»

СЕГОДНЯ 16:57 2019-02-04T16:57:51+03:00

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«ЛАБА» означает лабораторка, эксперимент, которые проводят школьники, студенты, научные работники, изучая этот сложный и интересный мир. «Открытая лабораторная» или просто «ЛАБА», посвящённая Дню российской науки, которая пройдёт 9 февраля в Туле на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого, это викторина, тест, в котором самому не придётся ставить опыты, но можно будет ощутить себя «лаборантом». Поучаствовать в «ЛАБЕ» может каждый, кто обладает хотя бы багажом знаний семиклассника, возраст лаборантов 12 + сколько хотите! Приходить можно всей семьёй. Участие бесплатное.

Глобальная просветительская акция «Открытая лабораторная» пройдет в 30 странах мира и более 70 больших и маленьких городах России.

«ЛАБА» – не просто тест, а увлекательная проверка своих представлений о мире через призму физических, химических и биологических знаний. Пользоваться можно любыми источниками, каждый откроет для себя что-то новое! Всего 30 минут понадобится участникам для написания лабораторки и ещё час для разбора ответов вместе с опытным «завлабом» заведующим кафедрой общей и теоретической физики ТГПУ им. Л.Н. Толстого Дамиром Нургулеевым.

Кто изобрел рецепт «менделеевской» водки? Какова точность самой современной аппаратуры и восстанавливаются ли нервные клетки? Куда придёшь, если идти по красной стрелке компаса? Лаборантов также ждет специальная рубрика от «Тотального диктанта».

Организатором акции является АНО «Лаборатория просветительских проектов». В 2019 году событие проходит при поддержке Россотрудничества. Фундаментальным партнером «Открытой лабораторной» стал Российский научный фонд. Основным книжным партнером стало издательство «Альпина Нон-Фикшн». Партнером англоязычной «Лабы» стала школа английского языка Skyeng. Медиапартнеры акции – журнал НОЖ, портал об образовании и воспитании МЕЛ, телеканал «Наука». Организационный партнер – Timepad.ru. Официальная социальная сеть – Вконтакте.

Праздничное настроение гарантировано на целый день. Участников ждут интересные стикеры, а лучшие получат подарки от партнеров акции. И прикоснуться к опытам удастся. В течение дня научное шоу от преподавателей вуза и партнеров акции в Туле, после мероприятия для желающих – научно-популярный фильм «Мозг. Вторая Вселенная» от фестиваля «ФАНК» и миниэкскурсия в планетарий педуниверситета.

Место проведения: ТГПУ им. Л.Н. Толстого, учебный корпус № 4.

Время проведения 12.00, но приходить нужно заранее – сбор с 11.00.

Страница мероприятия в ВК, в FB.

Проверить свои базовые представления в физике, биологии, химии и астрономии можно будет и онлайн на сайте.

Вход свободный, но количество мест ограничено, желательна предварительная регистрация по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU