Пропавшего жителя Тульской области нашли живым в Крыму
Напомним, Дмитрий Егоров пропал 18 января. Мужчина уехал из дома в г. Щекино на своем автомобиле. После этого его никто не видел. Поиски мужчины вели правоохранители и волонтеры.
После получения заявления об исчезновении жителя г. Щекино от его супруги следователи организовали доследственную проверку. Мужчина был объявлен в федеральный розыск.
3 февраля Дмитрия Егорова задержали полицейские в г. Евпатория Республики Крым за совершение административного правонарушения. После этого он был доставлен в территориальный следственный отдел для получения объяснения.
В ходе беседы мужчина рассказал, что его никто не похищал, уехал он добровольно, в ближайшее время планирует вернуться домой. Его жизни ничего не угрожает, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU