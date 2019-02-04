Пропавшего жителя Тульской области нашли живым в Крыму

СЕГОДНЯ 16:47 2019-02-04T16:56:04+03:00

Мужчину никто не похищал, он уехал из дома добровольно

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Напомним, Дмитрий Егоров пропал 18 января. Мужчина уехал из дома в г. Щекино на своем автомобиле. После этого его никто не видел. Поиски мужчины вели правоохранители и волонтеры.

После получения заявления об исчезновении жителя г. Щекино от его супруги следователи организовали доследственную проверку. Мужчина был объявлен в федеральный розыск.

3 февраля Дмитрия Егорова задержали полицейские в г. Евпатория Республики Крым за совершение административного правонарушения. После этого он был доставлен в территориальный следственный отдел для получения объяснения.

В ходе беседы мужчина рассказал, что его никто не похищал, уехал он добровольно, в ближайшее время планирует вернуться домой. Его жизни ничего не угрожает, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU