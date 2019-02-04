На ул. Приупской в Туле обнаружили более 100 гаражей без документов
На ул. Приупской в Туле обнаружили 134 гаража без правоустанавливающих документов. Строения находятся на неразграниченной территории.
В администрации города сообщают, что на гаражах размещены объявления о необходимости их добровольного демонтажа или оформления необходимых документов до 1 апреля 2019 года. Также фактическим владельцам направлены соответствующие уведомления.
Для оформления строений в первую очередь необходимо получить земельный участок с соответствующим видом разрешенного использования. Уточнить возможность получения участков можно в министерстве имущественных и земельных отношений Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU