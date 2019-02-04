На ул. Приупской в Туле обнаружили более 100 гаражей без документов

СЕГОДНЯ 16:23 2019-02-04T16:24:18+03:00

Главное управление по Пролетарскому округу приводит в порядок территории, прилегающие к железнодорожным путям

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На ул. Приупской в Туле обнаружили 134 гаража без правоустанавливающих документов. Строения находятся на неразграниченной территории.

В администрации города сообщают, что на гаражах размещены объявления о необходимости их добровольного демонтажа или оформления необходимых документов до 1 апреля 2019 года. Также фактическим владельцам направлены соответствующие уведомления.

Для оформления строений в первую очередь необходимо получить земельный участок с соответствующим видом разрешенного использования. Уточнить возможность получения участков можно в министерстве имущественных и земельных отношений Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU