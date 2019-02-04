Житель Тульской области украл два люка от канализационных колодцев

СЕГОДНЯ 16:05 2019-02-04T16:05:46+03:00

Полицейские проверяют его на причастность к другим возможным хищениям

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В Донском 22-летний безработный местный житель похитил 2 канализационных люка. Преступление молодой человек совершил недалеко от дома по ул. Заводской.

Сотрудники полиции выяснили личность подозреваемого и его местонахождение. Местный житель признался в краже. Сейчас полицейские выясняют детали его незаконной деятельности и проверяют на причастность к другим возможным хищениям.

ИСТОЧНИК KP.RU