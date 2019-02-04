2019-02-04T15:50:39+03:00
Происшествия

В Тульской области мужчина убил знакомого за отказ вернуть деньги и телефон

Обвиняемый заключен под стражу
Мария ВЛАСОВА
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Фото: СУ СК РФ по Тульской областиФото: СУ СК РФ по Тульской области
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Следственный отдел по Новомосковску СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

31 января в одной из квартир в мкр. Южный в Веневе было обнаружено тело 25-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По версии следствия, причиной явилась закрытая черепно-мозговая травма.

Правоохранители раскрыли преступление «по горячим следам». Виновным в убийстве оказался 27-летний знакомый потерпевшего.

Следователи установили, что днем 31 января после застолья обвиняемый потребовал от потерпевшего вернуть его телефон, а также деньги. Между мужчинами возник конфликт.

Обвиняемый избил потерпевшего, а затем скинул его с дивана, после чего продолжил бить ногами и руками по голове. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от полученных травм. Обвиняемый заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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